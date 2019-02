Zondag start van reeks natuurwandelingen in en rond Aalterse natuurparels Joeri Seymortier

28 februari 2019

09u40 0 Aalter De gemeente Aalter luidt de lente in met een reeks gratis natuurwandelingen op zondag.

Nieuw dit jaar is dat naast de wandelingen aan de Kraenepoel en het kasteeldomein ook het Hooggoed van Maria-Aalter en het Landschapspark Drongengoed opgenomen is in de tochten. “Eke eerste zondag van de maand start om 15 uur een wandeling door het kasteeldomein van Poeke”, zegt schepen Herlinde Trenson (CD&V). “Elke vierde zondag van de maand is de Kraenepoel aan de beurt. Vanaf april hebben we ook enkele wandelingen in het Hooggoed. Op voorhand inschrijven is niet nodig. Kom gewoon naar de plaats van afspraak, en wandel mee.”

De eerste lentewandeling wordt gehouden op zondag 3 maart om 15 uur aan het kasteeldomein van Poeke. Gids Frank Claeys heeft het over ‘Tussen twee seizoenen’.

Info: www.aalter.be.