Zomerbar aan ondergronds café 04 juni 2018

Het ondergronds café Ground Zero langs de N44 in Aalter-Brug komt deze zomer letterlijk boven de grond, met een zomerbar.





Andy Eeckhautte en Senta Verwilst hebben afgelopen weekend hun GZ Zomerbar geopend. "Ons café Ground Zero zit inderdaad onder de grond, maar tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus, leek het ons leuk om bovengronds een gezellig terras en zomerbar open te houden", zeggen Andy en Senta. "We zijn open op zaterdag van 19 uur tot middernacht en op zondag van 14 uur tot middernacht. We draaien leuke muziek en je kan hier genieten van cocktails op het terras. Elk weekend willen we rond een ander thema werken. Die thema's worden bekend gemaakt via onze Facebookpagina 'GZ Zomerbar'." (JSA)