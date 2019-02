Zin in een gezellig praatje? Babbelbank aan ontmoetingscentrum Bellem Joeri Seymortier

15 februari 2019

12u24 2 Aalter Er staat een nieuwe Babbelbank aan het gemeentelijk ontmoetingscentrum van Bellem bij Aalter.

Er staat al een Babbelbank in het dorp van Maria-Aalter, en nu heeft ook Bellem zo’n ontmoetingsplaats. De Babbelbank is een constructie van twee banken in de vorm van halve cirkels, met daartussen een ronde tafel. “Mensen moeten elkaar ontmoeten en weer meer praten met elkaar”, zegt schepen Luc De Meyer (N-VA). “Zo’n Babbelbank in een dorp is daar een perfect middel voor. In Bellem staat de nieuwe Babbelbank ook dicht bij de seniorenwoningen, dus ook die mensen kunnen eens afspreken voor een gezellige middag.”

De Babbelbank is een initiatief van het OCMW en de Sociale Raad van Aalter. Op termijn komen ook Babbelbanken in andere woonkernen.