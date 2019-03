Zigeunerfamilie zet kermisweekend Knesselare op z’n kop (maar wel op de bühne) Joeri Seymortier

05 maart 2019

05u19 0 Aalter De Rederijkers uit Knesselare spelen drie weekends het stuk ‘Minor Swing’ van Wim Chielens.

Het stuk speelt zich af op de dorpskermis in het Vlaamse boerengat Ranzegem. In 1969 komt met de foorkramers ook een zigeunerfamilie mee, die het hele dorp op stelten zal zetten. Op de planken staan Dirk Andries, Piet Arnaut, Petra Claeys, Let Clincke, Meike De Bruyne, Geert De Groote, Carlos De Lobel, Robe De Neve, Karel Gevaert, Johan Gussé, Yarno Lammens, Marnix Van Heyste, Lieve Vandendriessche, Dries Van Rafelghem, Annemarie Verstraete en Wouter Weets.

Er wordt gespeeld op 8, 9, 15, 16, 17, 22 en 23 maart. Telkens om 20 uur in de gemeentelijke feestzaal, Kloosterstraat 42 in Knesselare. De ingang is via het jeugdhuis, in de Sportstraat 1. Kaarten kosten 12 euro. Info: geert.de.groote@skynet.be of 0495/26.66.43.