Zetel Open VLD Plus in bijzonder comité voor de sociale dienst terug vrij

Het bijzonder comité voor de sociale dienst van Aalter moet opnieuw samengesteld worden. Open VLD Plus mocht één kandidaat voordragen, maar zowel Vic De Jaegher als Mieke Vertriest dienden een kandidatuur in. Beide voordrachten worden ongeldig verklaard en op maandag 11 maart wordt er een verkiezing gehouden.

Sinds 1 januari werkt iedere raad voor maatschappelijk welzijn met een bijzonder comité voor de sociale dienst, dat zich bezighoudt met alle individuele hulpvragen zoals leefloon en huisvesting. Het aantal leden in de raad bepaalt het aantal leden in het bijzonder comité.

In Aalter bestaat het bijzonder comité uit voorzitter Johan Van den Kerckhove, vijf leden van CD&V/N-VA, twee leden van Groen en één lid van Open VLD Plus. De leden werden verkozen op woensdag 2 januari, maar Open VLD Plus heeft bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen beroep ingesteld tegen die beslissing. De partij heeft twee verkozenen in de raad voor maatschappelijk welzijn, maar mocht maar één kandidaat voordragen voor het bijzonder comité. Beide verkozenen, zowel Vic De Jaegher als Mieke Vertriest, die zich losscheurde van de partij Open VLD Plus en als onafhankelijke zetelt, dienden een kandidatuur in. Aangezien er maar een plekje vrij is, worden beide voordrachten ongeldig verklaard en zal de zetel ingevuld worden door middel van een verkiezing.