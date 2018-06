Zes Meetjeslandse bieren in verzamelbox 08 juni 2018

Zes hobbybrouwers uit het Meetjesland lanceren net voor vaderdag de Meetjeslandse Bierbox.





In de Meetjeslandse Bierbox zitten zes bieren die in het Meetjesland gebrouwen worden, of die elders door Meetjeslandse hobbybrouwers gemaakt worden. Het gaat om de Volle Maan uit Sint-Laureins, Libidus uit Sleidinge, Hippoliet uit Kaprijke, Kamielke uit Zomergem, Ierbius uit Kleit bij Maldegem en Cluysenaer uit Kluizen bij Evergem.





"We hebben in het Meetjesland heel wat lekkere plaatselijke biertjes", zegt initiatiefnemer Joeri Cools. "Die bieren doen het stuk voor stuk goed in eigen gemeente, maar daarbuiten zijn ze vaak te weinig gekend. Jammer, want elke bierliefhebber is er van overtuigd dat het echt lekkere biertjes zijn. We verzamelen die nu in een Meetjeslandse Bierbox, zodat een groter publiek de biertjes kan leren kennen. We promoten niet alleen het bier, maar meteen ook ons Meetjesland als toeristische regio."





Op de verzamelbox staat uitleg over alle bieren en staat ook een bierenroute uitgetekend die je kan fietsen of met de auto of scooter kan afleggen. "De fietsroute verbindt de verschillende plaatsen waar het bier gemaakt wordt, en gaat ook langs enkele bekende biercafés in het Meetjesland."





De box kost 14,50 euro. Info op Facebookpagina 'Bierbox Meetjesland'. (JSA)