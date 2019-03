Zaterdag in Lotenhulle: Peter Versluys en Luc De Vlieger in Blue Blot Tribute Band Joeri Seymortier

19 maart 2019

09u53 0 Aalter Zaterdagavond 23 maart kan je in Lotenhulle bij Aalter naar een eerbetoon aan de muziek van Luke Walter Jr. en Blue Blot. Met bekende Aalternaren op het podium.

De tributeband staat met elf muzikanten op het podium, waarvan vijf originele leden van Blue Blot. Na de dood van frontman Luke Walter Jr. moesten zijn vrienden het verlies verwerken, maar ondertussen vinden ze nieuwe kracht door weer samen op een podium te staan. Het was manager en Lotenhullenaar Wilfried Brits die op zoek ging naar een tweede adem. “Luke Walter Jr. is onvervangbaar, dus wij zijn nooit op zoek geweest naar een dubbelganger of een imitator”, zegt Wilfried Brits. “Met Peter Versluys uit Knesselare hebben we nu een schitterende zanger. Iemand met een innemende podiumprésence. Een extra verrassing voor de Blue Blot-fans is wellicht zanger Luc De Vlieger uit Aalter, die met zijn warme stem het diepe timbre van Luke Walter Jr. benadert. Luc is fan van het eerste uur. In 1996 zong hij tijdens de Blue Blot-tribute al mee op de Gentse Korenmarkt en kreeg hij een oorverdovend applaus.”

Zaterdag 23 maart speelt de Blue Blot Tribute Band een concert, in het Ontmoetingcentrum van Lotenhulle. Met special guest Chelsy. Tickets: www.wsl-lotenhulle.be.