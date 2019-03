WTC Onze Roem Knesselare terug baan op voor 49ste wielerseizoen Joeri Seymortier

13 maart 2019

09u04 0 Aalter WTC Onze Roem Knesselare heeft het startschot gegeven van haar 49ste wielerseizoen. Dat gebeurde met een fietswijding.

Fietsers die willen kennismaken met de club kunnen drie ritten op zondagvoormiddag vrijblijvend meefietsen, vooraleer te beslissen om lid te worden. Er wordt tot en met zondag 14 april om 9 uur gestart aan ons clublokaal Café De Sportkring in de Kloosterstraat in Knesselare. Daarna wordt al om 8.30 uur gestart. Alle info en het programma over de club kan je terugvinden op de website van WTC Knesselare: www.wtcknesselare.be.