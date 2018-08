WTC houdt fietsklassieker 23 augustus 2018

Zaterdag 25 augustus organiseert WTC Aalter Sportief hun fietsklassieker, de 'Dranken Engels Cycling Tour' voor wielertoeristen.





Er is keuze uit parcours van 110, 75, 50 en 25 kilometer. Ook de kinderen komen aan hun trekken met een tocht van 25 kilometer. Starten van 7 tot 13 uur aan het sportcafé van het Sportpark, Lindestraat 17 in Aalter.





Info: 0473/89.84.99, jeanluc561@telenet.be of www.aaltersportief.be. (JSA)