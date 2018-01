WTC Aalter Sportief naar WK veldrijden in Valkenburg 02u45 0

Wielertoeristenclub Aalter Sportief trekt op zondag 4 februari naar het wereldkampioenschap veldrijden in Valkenburg. Wie mee wil, moet wel inschrijven. Dat kan nog tot 15 januari.





"Wie het wereldkampioenschap veldrijden voor beloften en profs, op zondag 4 februari in het Nederlandse Valkenburg, live wil meemaken, kan dat", zegt Jean Luc Grammens van WTC Aalter Sportief. "Wij leggen die dag een bus in en serveren ontbijt. We vertrekken die dag om 6.30 uur aan het Sparrenhof."





Kaarten kosten 50 euro voor leden en 55 euro voor niet-leden. In die prijs zit de busrit, het toegangsticket en ontbijt op de bus. Inschrijven kan tot 15 januari bij Jean Luc Grammens, Venakker 55 in Aalter, op 0473/89.84.99 en via jeanluc561@telenet.be. (JSA)