Wissels in de zomerbars 25 mei 2018

Er komen in Aalter enkele wissels in de pop-up zomerbars die er vanaf juni aankomen. Tars Wyckstandt en Enzo Maenhaut gaan alvast niet voor een tweede seizoen van hun succesvolle Bar-Rage langs de oude vaart in Aalter. "Hoewel we heel veel deugd en erkenning vonden in dit project, was het ook een intensieve periode", zeggen Tars en Enzo. "Intussen werd duidelijk dat deze zomer niet alle puzzelstukken in mekaar zouden vallen. Daarom hebben we beslist dat er in 2018 geen nieuwe editie komt."





Op de locatie waar Bar-Rage zat, komt wel een nieuwe pop-up. Jarne Moerman, de zoon van de uitbaters van 't Sparrenhof in Aalter, zal daar vanaf 15 juni Bar Local openen. Iets verderop langs de vaart komt er nog een zomerinitiatief. Niels Wyckstandt zal daar op De Zwaaikomhoeve een belevingscentrum openen waar je allerlei zaken zal kunnen proeven, ervaren en beleven. Meer info daarover wordt pas later bekend gemaakt. (JSA)