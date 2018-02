Winterconcert in kasteel 02 februari 2018

Aalter organiseert op zondag 4 februari een nieuw winterconcert in het Kasteel van Poeke. Om 11 uur staat het duo Dütschler en Hoeprich gepland. Dütschler heeft zich gespecialiseerd in klavecimbel en Hoeprich specialiseerde zich in de barok tot het eind van de romantische periode. Kaarten kosten 15 euro. Info: www.aalter.be/winterconcerten of op 09/325.22.00.





