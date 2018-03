Winkelroute langs vrouwelijke ondernemers 08 maart 2018

Markant Aalter houdt morgen een winkelroute langs zes zaken met vrouwen in de hoofdrol. De winkelroute start om 19 uur. "Markant is het netwerk van ondernemende vrouwen, en met deze winkelroute willen we de vrouwelijke ondernemers in de kijker stellen", zegt voorzitter Martine Bergez. "Dit jaar nemen zes zaken deel: Euphorie, Eetalage, Missy Muis, Trimsalon Marijke, Fraeyman Uitvaart en Danaë Lingerie. De avond eindigt met een receptie in de zaal Woestyne." Leden van Markant betalen 5 euro, niet-leden 10 euro. Inschrijven kan bij kapsalon AD Hair op het nummer 09/375.31.71. (JSA)