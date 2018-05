Willy viert 90ste verjaardag in sportclub AALTERNAAR SPORT AL HEEL ZIJN LEVEN EN DENKT NOG NIET AAN STOPPEN JOERI SEYMORTIER

02u29 0 Aalter Willy Ornelis heeft zijn negentigste verjaardag gevierd... in zijn favoriete sportclub. Ook op zijn gezegende leeftijd staat de man twee tot drie keer per week op de toestellen van Okinawa. "Sporten is als eten. Dat moet gewoon elke dag", zegt Willy.

Willy Ornelis werd verrast door zijn sportvrienden, die de negentigste verjaardag van de kranige sportieveling niet onopgemerkt voorbij wilden laten gaan. "Sport is mijn hele leven en ik kan dat echt niet missen", doet Willy zijn verhaal. "Stilzitten in de zetel is echt niet aan mij besteed. Ik doe dat hoogstens eens als het buiten echt slecht weer is. Maar ik heb een 'kriebelend' lichaam, dus ik moet altijd bewegen en bezig zijn. Twee tot drie keer in de week trek ik nog altijd naar sportclub Okinawa in de Bierweg in Aalter. Daar train ik dan telkens meer dan twee uren per keer. Waarom ik zoveel aan sport doe? Ik zou willen antwoorden met een vraag: waarom eet een mens elke dag? Dat is iets wat voor mij gewoon niet anders kan. Ik moet aan sport doen, of ik voel mij niet goed."





Sport is voor Willy even levensnoodzakelijk als eten en drinken. "Ik ben echt altijd met sport bezig geweest", zegt de man van op zijn fitnesstoestel. "Mijn vader was secretaris van een voetbalclub, dus als jongen van twaalf jaar trok ik al met hem mee. Ik ben blijven voetballen tot aan mijn legerdienst. Ook daar heb ik veel sport gedaan, want ik zat bij de commando's. Ik heb echt bijna alles gedaan van sport, zelfs alpinisme. Nu hou ik het bij fitness. Ik geef toe dat ik vandaag niet meer hetzelfde kan als twintig jaar geleden. Maar ik kan nog mee, en ik heb er nog altijd plezier in. En dat is voor mij echt het belangrijkste. Hoe lang ik nog doorga? Vanaf nu denk ik jaar per jaar. Dus ik hoop dat ik hier op mijn volgende verjaardag nog mag staan."





Zaakvoerder Jo Van Nevel is trots op zijn oudste klant. "Willy was er bij vanaf de opening, in 2004", zegt Jo. "Ongelooflijk hoe die man in form blijft. Twee tot drie keer per week komt hij naar hier. De mensen hier zijn echt zijn vrienden. Of het gevaarlijk is om op die hoge leeftijd nog zo intensief te sporten? Zeker niet voor iemand die zijn hele leven nooit iets anders gedaan heeft. Je moet altijd naar je lichaam luisteren. Maar wanneer je doet wat je altijd doet, dan heeft je lichaam daar meestal geen probleem mee. Willy is echt een voorbeeld van hoe je door te sporten gezond kan blijven. Ik hoop dat ik op mijn negentigste nog kan, wat Willy vandaag kan", zegt Jo nog.