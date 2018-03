William Boeva in auditorium 16 maart 2018

Jeroen Events haalt komiek William Boeva vandaag naar het auditorium van het gemeentehuis in Aalter. Na zijn eerste succesvoorstelling Megalomaan brengt hij nu Reset. Tickets kosten 18 euro per persoon, exclusief reservatiekost. Te koop via www.jeroenevents.be. (JSA)