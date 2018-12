Wijkagent brengt Sint naar De Beuk Joeri Seymortier

09u42 0 Aalter Sinterklaas heeft op donderdagochtend 6 december een bezoek gebracht aan basisschool De Beuk in Aalter, en kreeg daarvoor de hulp van de wijkagent.

“Wat een ochtend op basisschool De Beuk”, lacht directeur Sabrine Verzele. “Blijkbaar sliepen er twee hulppieten in de caravan op onze speelplaats. Toen we hen uiteindelijk konden wakker maken, bleek de Sint nergens te bespeuren. Gelukkig was de wijkagent heel alert. Hij merkte de verdwaalde Sint en zijn hoofdpiet op in de Molenstraat, en bracht hen snel met de politiewagen naar De Beuk. Uiteindelijk konden de Beukertjes zo toch een hele voormiddag feesten.”