Wielerclub houdt Slothappening VTT 15 februari 2018

WTC Aalter Sportief organiseert op zaterdag 17 februari de Slothappening VTT en de Toprit 35 kilometer Cyclo voor wielertoeristen. Voor de mountainbikers is er keuze uit 49, 36, 25 en 17 kilometer. De cyclo's krijgen een vlak parcours van 35 kilometer voorgeschoteld. Starten van 8.30 tot 14 uur aan het Sportcentrum, Lindestraat 17 in Aalter. Info: 0473/89.84.99 of www.aaltersportief.be. (JSA)