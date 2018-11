Wie plant zondag mee? 1.500 nieuwe boompjes in natuurgebied Ganzeveld Joeri Seymortier

21 november 2018

09u22 0 Aalter Natuurpunt gaat op zondag 25 november 1.500 nieuwe boompjes planten in het natuurgebied Ganzeveld in Aalter.

Wie wil meewerken aan de uitbouw van de natuur, kan zondag langs gaan om zomereik, hazelaar, boswilg, boskers, meidoorn of sporkehout mee in de grond te steken. “Daarmee maken we ons natuurgebied weer een stuk bosrijker”, zegt Koen Martens. “Je kan er een leuke gezinsuitstap van maken, of vrienden mee brengen. Breng zelf best een spade mee. Wij zorgen zondag voor een bar en voor kinderanimatie.”

Natuur en Partners Meetjesland bestaat 25 jaar en wil daarom op vier locaties samen 25.000 nieuwe bomen planten in het Meetjesland. Zondag van 10 tot 16 uur, in het Ganzeveld langs de Ganzeplas 22 in Aalter. Iedereen welkom.