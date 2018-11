Wie gaat nieuwe fusiegemeente Aalter besturen? (want dat verloopt niet in elke partij even vlot) Joeri Seymortier

06 november 2018

14u23 0 Aalter De gemeenteraadsverkiezingen liggen dik drie weken achter ons, maar welke gezichten de nieuwe fusiegemeente van Aalter en Knesselare gaan besturen, blijft onduidelijk.

De kiezer heeft de kaarten in Aalter en Knesselare op 14 oktober duidelijk geschud en heeft het kartel CD&V/N-VA de absolute meerderheid gegeven. Maar wie daar de schepenen worden, is nog altijd niet bekendgemaakt. Het kartel heeft een luxeprobleem, want er zijn eigenlijk te veel gezichten die goed gescoord hebben. In het schepencollege zijn Pieter De Crem, Patrick Hoste, Herlinde Trenson, Dirk De Smul en Johan Van Den Kerchove zekerheden. Mathias Van De Walle en Kristof De Blaere zouden van CD&V twee nieuwkomers kunnen zijn.

Maar wie het gezicht van N-VA in het schepencollege wordt, is afwachten. De partij had op twee zitjes in het college gehoopt, maar door de ietwat tegenvallende uitslag wordt het wellicht maar één zetel voor N-VA. Die moet gaan naar nieuwkomer Michael Ally, of naar de vaste waarden Luc De Meyer of Sofie Vermeersch. Ook een mogelijkheid is dat N-VA start met een bekend gezicht en halfweg de rit wisselt om zo Michael Ally een kans te geven.

Ook bij Open Vld is er onduidelijkheid. Daar zijn Vic De Jaegher en Mieke Vertriest de enige verkozenen. Verschillende bronnen bevestigen dat er achter de schermen getouwtrek bezig is en dat het dus nog niet zeker is dat die twee ook effectief de gemeenteraadsleden zullen worden. Ook niet-rechtstreeks verkozenen zouden daar azen op een zitje. “De vorming van onze fractie wordt momenteel nog intern besproken”, is het enige wat Vic De Jaegher momenteel kwijt wil.

Groen houdt het bij de zes rechtstreeks verkozenen: Mieke Schauvliege, Seppe Santens, Jesse De Meulenaere, Ann Depoortere, Sarah Verniers en Piet Smessaert. Voor Vlaams Belang wordt dat lijsttrekker Paul Beheyt.