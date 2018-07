Werken Sterrewijk klaar voor Summerfest CIRCULATIEPLAN ROND GROTE FESTIVALTENT JOERI SEYMORTIER

19 juli 2018

02u29 0 Aalter De werken in de Sterrewijk in Aalter moeten vrijdagavond afgerond worden, zodat de straat weer open kan voor het verkeer. Broodnodig, want binnen ruim een week moeten daar duizenden mensen passeren op weg naar het muziekfestival Summerfest.

Al maanden wordt gewerkt in en rond de Sterrewijk en de Eendekooi in Aalter. Dat is de grote toegangspoort tot Summerfest, de vroegere Oogstfeesten. Die worden vanaf 27 juli gehouden en dan moeten daar duizenden mensen passeren, onder andere voor het concert van de Golden Earring. De weg moet opengesteld worden, anders dreigt een verkeersinfarct rond de feesttent.





"De Sterrewijk zal eind deze week opengesteld worden, zodat alle muziekliefhebbers zonder problemen op Summerfest geraken", bevestigt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Het wordt donderdag en vrijdag nog met man en macht werken, maar de aannemer weet dat de weg voor het begin van het bouwverlof opengesteld moet worden. Je zal dus naar Summerfest kunnen rijden via de Sterrewijk, en na het feest naar huis rijden via Stratem. Met dat circulatieplan gaat alles zeker het vlotst."





Golden Earring

Gisteren werd op het Hageland de feesttent opgezet, voor het feestweekend van 27, 28 en 29 juli. De tent is zichtbaar groter dan andere jaren. "Dat moet ook, want volgende week zondag hebben we de wereldberoemde rockers van Golden Earring te gast", zegt organisator Geert Wyckstandt. "Die mannen stellen hoge technische eisen. Onze tent moest dus hoger worden. Ook de wandhoogte is nu 4,5 meter in plaats van drie meter. De helft van de tent blijft helemaal open, zodat het zeker fris genoeg zal zijn in de tent. We werken dit jaar ook met een totaal nieuwe geluids- en lichtinstallatie. Je zal het verschil wel zien en horen."





Fontein en veel vlaggen

De komende dagen wordt verder gebouwd aan het feestterrein. Er wordt dit jaar gezorgd voor een groter festivalgevoel met een fontein, veel vlaggen en spandoeken. "Er zijn nog voor de drie avonden genoeg kaarten te koop", zegt Wyckstandt. "Met Golden Earring hebben we een topper beet, maar de tent is zeker nog niet uitverkocht. Vroeger bestelden mensen maanden op voorhand hun kaarten. Die tijd is voorbij. Mensen beslissen blijkbaar last-minute wat ze tijdens het weekend willen doen."





Summerfest begint op vrijdag 27 juli met onder andere Guga Baul, Coco Junior, Amazing Flowers, Def Dames Dope en The Confetti's. Op zaterdag is er de fuif. Zondag 29 juli komt behalve Golden Earring ook Frank Boeijen en enkele andere rockgroepen. Het volledige programma op www.summerfest-aalter.be.