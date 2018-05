Werken stationsbuurt starten in augustus 16 mei 2018

02u36 0

De gemeente Aalter en Aquafin plannen werken in de stationsbuurt van Maria-Aalter. De werken starten in augustus. Er komt een nieuwe riolering en de straten rond het station worden vernieuwd. Het gaat om het deeltje Blekkervijverstraat richting station, Knesselaarsestraat, Bokhouten, Bokhoutlaan, Vaartlaan en delen van de Planterijstraat en Vaanders. Aalter krijgt een Vlaamse subsidie van 1,27 miljoen euro. "De werken moeten goed afgestemd worden met Infrabel, want ze lopen samen met de aanleg van het derde en vierde spoor", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Ook de stopplaats van Maria-Aalter wordt volledig vernieuwd en heringericht. De werken duren zeker tot het einde van het jaar." (JSA)