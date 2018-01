Werken in Bellemstraat 25 januari 2018

02u46 0

Vandaag, donderdag 25 januari, starten werken in de Bellemstraat in Bellem.





Vanaf vandaag tot en met zondag 28 februari wordt de waterleiding vervangen in de Bellemstraat, tussen de woning met huisnummer 170 en het kruispunt met de Bellemdorpweg.





Ook de werken aan de nutsleidingen in de Bellemdorpweg starten ook dit voorjaar. "De aanpassingen zijn nodig ter voorbereiding van de aanleg van het nieuwe fietspad tussen Aalter en Bellem", zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V).





De werken zullen hinder met zich meebrengen. Autobestuurders nemen beter de Weibroekdreef als verbindingsweg tussen Aalter en Bellem. (JSA)