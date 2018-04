Werken in Bellemstraat 30 april 2018

02u27 0

De centrumwerken in de Bellemstraat in Aalter zijn volop aan de gang. Er wordt momenteel gewerkt in het deel tussen de Molenstraat en de Hagepreekstraat. "De volgende fase van de werken start wellicht begin juni", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Dan wordt het kruispunt van de Boomgaardstraat met de Bellemstraat afgesloten. De Boomgaard en de Boomgaardstraat zijn in deze fase enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Het eenrichtingsverkeer in de Boomgaard en Boomgaardstraat wordt vanaf deze fase tweerichtingsverkeer. Deze werken zullen drie tot vier weken duren." Ondertussen is het kruispunt van de Bellemstraat met de Molenstraat en de Processieweg weer open voor het verkeer. Maar het kruispunt moet nog een definitieve toplaag krijgen. Dat zal gebeuren in juni of juli. Dan gaat het kruispunt nog eens voor twee weken dicht. (JSA)