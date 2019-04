Werken in Bellem of niet: Oude Gentweg gaat niet opnieuw open Joeri Seymortier

01 april 2019

17u02 2 Aalter De wegversperring in de Oude Gentweg in Aalter blijft voor discussie zorgen, maar de komende maanden blijven de blokken gewoon staan.

Volgende week wordt gestart met de werken in de Bellemdorpweg in Bellem en zal moeten omgereden worden. Door die extra omleiding laait op sociale media de discussie weer op over de betonblokken die doorgaand verkeer uit de Oude Gentweg in Aalter houden. Mochten die blokken verdwijnen, zou de omleiding van de werken in Bellem een stuk kleiner kunnen zijn, maar de wegversperring blijft staan.

“Zolang de werken aan het oprittencomplex E40 niet klaar zijn, wordt doorgaand verkeer in de Oude Gentweg verboden”, houdt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) voet bij stuk. “Ik snap echt niet dat partijen zoals Groen aandringen om het verbod op te heffen. Door het doorgaand verkeer te weren, willen we vooral de fietser en wandelaar beschermen. De Oude Gentweg is gewoon niet geschikt voor doorgaand verkeer. We weten in het schepencollege dat daar kritiek op komt en dat het afsluiten van de Oude Gentweg niet de meest populaire maatregel is. Maar dit is nu eenmaal verantwoord besturen. Wij moeten zorgen voor de veiligheid van iedereen.”

Burgemeester Hoste zoekt samen met zijn ploeg naar definitieve oplossingen voor de Oude Gentweg. “Misschien moeten we na de werken aan de E40 wel iets doen zoals in een deel van de Bellemstraat. De helft van de straat voor voetgangers en fietsers, en de andere helft voor eenrichtingsverkeer. Met een houten afscheiding er tussen. Dat zou in de Oude Gentweg perfect passen”, zegt Hoste nog.