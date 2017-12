Werken E40 twee weken stil 02u31 1

De aannemers van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen hebben gisterenavond het werk op de werf van het nieuwe oprittencomplex E40 in Aalter stilgelegd. "Vanaf dit kerstweekend last de aannemer even een pauze in", zegt Sylvie Syryn. "Op maandag 8 januari hervatten de werken. Tijdens de winterstop gelden dezelfde omleidingen als tijdens de werken." (JSA)