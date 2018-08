Werken Bellemstraat worden hervat 06 augustus 2018

02u24 0

De werken in de Bellemstraat in Aalter worden vandaag deels hervat. Deze week wordt de openbare verlichting in de Bellemstraat weggenomen. Ook in de Boomgaardstraat zal dat gebeuren. De echte wegenwerken starten pas opnieuw na het bouwverof, en dat is in de Bellemstraat en Boomgaardstraat op donderdag 16 augustus. Op maandag 20 augustus wordt dan ook gestart met de aanleg van de klinkerverharding van de parkeerplaatsen en de voetpaden in de Bellemstraat, tot aan het kruispunt met de Vrijhofstraat. (JSA)