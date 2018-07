Werf E40 stil tot 5 augustus 20 juli 2018

De aannemer van de bouwwerf van de E40 in Aalter heeft de werken deze week tijdelijk stilgelegd voor het bouwverlof. Pas op maandag 6 augustus wordt er opnieuw gewerkt. De verkeerssituatie wijzigt tijdens het bouwverlof niet. Op de E40 blijft het verkeer in de beide richtingen rijden over drie versmalde rijstroken. Tot begin september zal de verkeerssituatie niet veranderen. Nadien wordt een nieuwe fase ingegaan en gaan nieuwe verbindingswegen en opritten open voor gebruik. (JSA)