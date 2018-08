Wendy Van Wanten speelt thuismatch op nakermis 22 augustus 2018

02u24 0

Wendy Van Wanten speelt op de nakermis een thuismatch in haar eigen gemeente. Op zondag 30 september zingt ze voor het eerst op de kiosk van Aalter.





Aalter wil van de nakermis een muzikaal fusiefeest maken. "We hebben op zondag 30 september inderdaad Wendy Van Wanten geboekt", zegt schepen van Evenementen Dirk De Smul (CD&V). "Ze woont al heel lang in Aalter, maar heeft nog nooit op onze Markt gezongen. We programmeren Wendy om 20 uur, net voor het mooie vuurwerk. Dat wordt een uurtje pure ambiance. Die avond speelt ook de groep Azdamme uit Aalter en de groep van Peter Versluys uit Knesselare. Met muzikanten uit Aalter en Knesselare maken we er een mooi fusiefeest van."





Ook het populaire reuzenrad komt vanaf zaterdag 22 september terug naar Aalter. "Vorig jaar was het een groot succes met meer dan 5.000 mensen die Aalter van uit de lucht wilden zien", zegt titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V). "Dat doen we graag nog eens over. Vanuit de lucht zal je de vorderingen van de werken aan het oprittencomplex E40 perfect kunnen zien." (JSA)