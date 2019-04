Wekelijkse markt keert na de werken (in een nieuwe opstelling) terug naar Markt Joeri Seymortier

03 april 2019

16u39 0 Aalter De wekelijkse markt van Aalter keert op het einde van de zomer wel degelijk terug naar de Markt, en blijft niet op de Aard. Er komt wel een nieuw marktplan met nieuwe opstelling.

Tijdens de centrumwerken wordt de wekelijkse woensdagmarkt tijdelijk op parking Aard gehouden. Het gerucht doet volop de ronde dat de wekelijkse markt niet meer zou terugkeren naar de Markt, maar dat wordt ontkend. “Eind augustus of begin september komt de wekelijkse markt met honderd procent zekerheid terug naar de Markt”, zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). “De opstelling zal wel veranderen, en dat zijn we nu aan het bekijken in een nieuw marktplan. Bedoeling is dat we zoveel mogelijk kramen effectief op het marktplein krijgen. In de zijstraten waar vroeger ook kramen stonden, moeten we zorgen dat er altijd doorgang mogelijk is voor de hulpdiensten. De marktkramers mogen gerust zijn: er zal voor elk van de 27 vaste marktkramers zeker plaats blijven.”

De marktkramers zijn blij met het nieuws. “Het is hier niet slecht op de Aard, maar op de Markt zelf is er toch veel meer sfeer”, zegt Kurt Maenhout, van het ondergoedkraam uit Lotenhulle. Hij is de derde generatie marktverkopers in de familie. “Wij zijn dus blij dat de markt zeker terugkeert naar de originele locatie. Mijn grootouders hebben daar nog op de markt gestaan, toen er enkel nog gravé lag.”

Ook de horeca van de Markt is blij met het nieuws dat de wekelijkse markt op het einde van de zomer terugkeert. Zij maken zich op voor een drukke zomer vol terrasplezier. “Want ondanks de werken in het centrum zal het marktplein zelf altijd vrij blijven. De terrassen kunnen dus heel de zomer gewoon blijven staan”, bevestigt schepen De Smul nog.