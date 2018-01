Wegenwerken veroorzaken wrevel MIDDENSTAND HEKELT SLECHTE SIGNALISATIE EN VOLLE PARKINGS JOERI SEYMORTIER

19 januari 2018

02u42 0 Aalter Dertig handelaars uit het centrum van Aalter hebben samen een eisenbundel samengesteld om de gevolgen van de vele wegenwerken in de gemeente te verzachten. De middenstand wil vooral een betere signalisatie en wil niet dat het hele centrum afgesloten wordt, als er maar in één straat gewerkt wordt. Ook de volle centrumparkings zijn een doorn in het oog.

De Raad Lokale Economie belegde een crisisvergadering voor de middenstand van het centrum. Uiteindelijk kwamen dertig handelaars naar het overleg om de koppen samen te steken. "Duidelijk het signaal dat er iets leeft bij de middenstand", zegt voorzitter Mieke Vertriest van de Raad Lokale Economie. "Er was heel wat wrevel ontstaan door de signalisatie die de voorbije weken voor de centrumwerken gezet werd. Zowel aan kledingzaak Bazill, aan kinderwinkel Missy Muis als aan bakkerij Delice wordt het centrum volledig afgezet met verbodsborden. En dat allemaal omdat er welgeteld in één straat werken aan de gang zijn. Onder het verbodsbord staat wel 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', maar heel wat klanten durven het centrum niet inrijden. Daardoor verliezen de middenstanders klanten. Ook de omleidingsborden staan soms verkeerd, waardoor mensen gewoon cirkeltjes door het centrum blijven rijden. Het moet duidelijker zijn dat de winkels goed bereikbaar blijven."





Op het overleg werd ook de parkeersituatie in het centrum van Aalter aangekaart. "Door de centrumwerken zullen in de straten veel parkeerplaatsen verdwijnen", weet Mieke Vertriest. "Onder andere de tien parkeerplaatsen in de ring rond de Markt gaan weg en ook in het smalle deel Stationsstraat verdwijnen er parkeerplaatsen. Ja, er zijn in het centrum ook veel gratis randparkings. Maar de ondergrondse parking aan de Boomgaard staat altijd driekwart vol door bewoners uit de buurt. En de parking achter de kerk staat vaak helemaal vol door personeel en bezoekers van rusthuis Veilige Have. Ook de klanten moeten in Aalter-centrum kunnen blijven parkeren, of ze blijven weg."





180 extra plaatsen

Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) zorgde op het crisisoverleg voor een verrassingsbezoek en nam ruim de tijd om naar alle verzuchtingen te luisteren. "Er wordt gewerkt in Aalter en dat veroorzaakt natuurlijk hinder", beseft ook Pieter De Crem. "Als de signalisatie niet optimaal is, dan maken we daar een erezaak van om dat zo snel mogelijk aan te passen en te optimaliseren. Wat het parkeren betreft, komt er naast de ondergrondse parking aan de Boomgaard binnen enkele maanden een tweede extra ondergrondse parking met nog eens honderd gratis plaatsen. De Sint-Corneliusparking krijgt er ook 80 plaatsen bij. Bewoners of langparkeerders daar weghouden zouden we kunnen doen door die parkings betalend te maken, maar dat is onze bedoeling niet."





De Crem roept de middenstanders op om zelf creatief en positief door de periode van de wegenwerken te stappen. "We mogen niet in de teletijdmachine kruipen naar het Aalter van 25 jaar geleden. Toen hebben we de Markt parkeervrij gemaakt en had ik meteen een petitie van 4.445 Aalternaren op mijn bureau. De Markt zou dood zijn en er zou geen enkele zaak overleven. Vandaag hebben we de meest bruisende Markt van het Meetjesland. Geef ons een beetje krediet en heb zelf een beetje geduld. Na de werken zal Aalter er alleen maar beter en mooier op geworden zijn", zegt De Crem.