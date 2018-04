Weer kat vergiftigd 24 april 2018

In Aalter is afgelopen weekend een kat overleden aan de gevolgen van een vergiftiging. Wellicht gaat het om kwaad opzet.





De politie heeft weet van het incident. Het dier werd vergiftigd in de buurt van de Bierweg en de Kruisstraat. Baasjes wordt aangeraden om bij de minste twijfel over vergiftiging zo snel mogelijk een dierenarts te consulteren. Enkele maanden geleden werden nog verschillende katten uit dezelfde buurt vergiftigd. (OSG)