Week na inbraak bij zoon, nu ook vader bestolen 27 januari 2018

03u33 0 Aalter Daniël Van den Bussche, uitbater van café De Verloren Hoek in Aalter, heeft afgelopen week dieven over de vloer gehad in zijn woning in de Lovelddreef.

Eén week vroeger werd ook al ingebroken bij zijn zoon, in de Venakker in Aalter. "Of het toeval is dat er zowel bij mijn zoon als bij ons ingebroken werd, weet ik niet", zegt Daniël. "De twee inbraken zijn in ieder geval op klaarlichte dag gebeurd. We waren niet thuis op het moment van de feiten. Er werd ingebroken in ons huis, en ook in het huis van mijn schoonmoeder Yvonne, net naast ons. De dieven gingen heel driest te werk en hebben aan de achterkant van de woning ramen en deuren kapot geslagen. Binnen in het huis is ook alles kapot gemaakt. Er is een televisie gestolen, juwelen, dure handtassen en nog heel wat andere kleine spullen. De buit kan gerust oplopen tot 10.000 euro, maar dat is moeilijk in te schatten. Ik hoop dat de politie de daders kan vatten, en misschien ook de controles wat opdrijft. Want er zijn de laatste tijd wel meer inbraken in Aalter."





(JSA)