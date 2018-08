We zijn bevrijd, 100 jaar na datum INWONERS MASSAAL OP STRAAT VOOR STOET VAN SOLDATEN JOERI SEYMORTIER

18 augustus 2018

02u23 0 Aalter Het Meetjesland beleeft de sfeer van de bevrijding van precies honderd jaar geleden opnieuw. Een grote bevrijdingsstoet is gisteren via Knesselare en Aalter in onze regio aangekomen. Honderden mensen staan langs het parcours. Dit weekend trekt het spektakel verder door Aalter, Zomergem, Nevele en Deinze.

Met hoera-kreten en een luid applaus werd de bevrijdingsstoet gisteren in het Meetjesland verwelkomd. De stoet kwam vanuit West-Vlaanderen en Sint-Joris Beernem zo Knesselare binnen. Op De Plaats van Knesselare werd een eerste stop gehouden. Net zoals honderd jaar geleden kwamen de mensen voor de bevrijdingsstoet massaal op straat. Honderd jaar geleden gebeurde dat wel met vlaggen in de hand, nu had iedereen vooral de smartphone of tablet in de hand om foto's te maken of te filmen.





Zowat 150 Franse, Engelse en Belgische mannen en vrouwen figureren in de stoet. Eerst komen wat veldwachters aangereden op de fiets. Dan komen oude legervoertuigen langs, zie je soldaten op paarden en op karren, rijdt er een oude ziekenwagen uit de oorlogsjaren voorbij en stapt ook een groep soldaten te voet mee. De soldaten zwaaien naar het publiek dat overal langs de straten staat, en krijgt daar vaak een mooi applaus voor terug. "Leuk hoe de mensen reageren", zegt één van de acteurs in de stoet, die gisteren verder van Knesselare naar Maria-Aalter trok. "Op de ene plaats staat er al meer volk dan elders, maar bij onze eerste stop in het Meetjesland was het meteen raak. De Plaats in Knesselare was zo goed als volgestroomd. Benieuwd hoe de rest van het Meetjesland en de streek rond Deinze ons zal ontvangen."





Neergestorte tweedekker

Vandaag en morgen is er ook elders in het Meetjesland nog heel wat te zien. De colonne heeft de nacht doorgebracht op domein Menas in Maria-Aalter en vertrekt vanmorgen om 9 uur aan de kerk van Maria-Aalter. Om 10.30 uur wordt de stoet dan op de Markt van Aalter verwacht, voor een korte plechtigheid met The Last Post. De stoet trekt dan verder naar Ursel, waar rond 15 uur een herdenking is van de neergestorte tweedekker in de Keigatstraat. Deze namiddag rond 17 uur wordt de colonne dan op de Markt van Zomergem verwacht. Daar start het Bevrijdingsfeest al om 15 uur en wordt op de Markt een bezet dorp uitgebeeld. Vanavond is er daar een Bevrijdingsbal in traditionele klederdracht.





Zondag 19 augustus wordt passeert de colonne rond 9.30 uur aan de Duivenkeethoeve in Zomergem, en trekt de groep door richting Nevele. Daar wordt om 11 uur gestopt aan de vroegere Landegembrug. De soldaten trekken dan verder via Merendree, Landegem, Vosselare en Bachte-Maria-Leerne, en langs het Kasteel van Ooidonk tot aan de Markt van Deinze. Op de Markt van Deinze wordt de stoet morgen rond 17 uur verwacht.