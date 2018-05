Water tot 1,5 meter hoog in tunnel station EMMAÜS EN STRATEN LOPEN ONDER NA WOLKBREUK WOUTER SPILLEBEEN KOEN MOREAU EN JEFFREY DUJARDIN

25 mei 2018

03u01 0 Aalter Het centrum van Aalter is gisteravond blank komen te staan. Door hevige regenval tussen 18.30 en 19.30 uur konden de riolen de stromen niet meer aan. In de tunnel onder het station stond het water 1,5 meter hoog. In de secundaire school Emmaüs werd met man en macht gedweild, zodat de lessen vandaag kunnen doorgaan.

De brandweer en de politie kregen gisteravond vanaf 18.30 uur de ene oproep na de andere. In verschillende laag gelegen straten ploeterden wagens door het regenwater. In de Spoorweglaan stond het water zelfs zo hoog dat minstens twee auto's beschadigd raakten en stil vielen. "Ik probeerde er nog door te rijden, maar viel ineens stil", vertelt de eigenaar van een BMW.





Auto's defect

"Mijn zoon en ik zijn uit de auto gestapt, maar we stonden tot aan onze knieën in het water. De brandweer kwam de straat afsluiten en heeft ons meteen naar het droge begeleid. Anders liepen we nog het risico om in een van de regenputten te vallen, want die waren opengegaan door het water. Ik vrees dat mijn auto klaar is voor de schroothoop."





Volgens bewoners van de straat is er elk jaar sprake van wateroverlast. "Het water kan niet weg door het muurtje langs de spoorweg", zeggen ze. "Er is een systeem dat het water moet afdrijven, maar dat is aan de andere kant nog niet aangesloten."





Politiebegeleiding

Ook in de tunnels onder de spoorwegen kon het water niet snel genoeg weg. "Er was een hele stroom van water die van de trappen in de tunnel liep", zeggen treinreizigers. Het water kwam uiteindelijk ongeveer anderhalve meter hoog te staan. Wie naar een perron wilde om een trein te nemen, kon er niet geraken en wie met de trein aankwam, kon niet weg. Uiteindelijk kwam de politie de gestrande reizigers helpen door hen over de sporen te begeleiden.





Door de stortbuien stond het water in de secundaire school Emmaüs ook kniehoog. "Ik was samen met enkele leerkrachten en andere medewerkers nog op school", vertelt pedagogisch directeur Birger Quintyn. "Toen we zagen dat het water op de speelplaats en in de gangen en klaslokalen zo hoog stond, hebben we meteen een oproep gelanceerd om te helpen dweilen. Anders hadden we hier nog tot diep in de nacht gestaan."





De oproep miste zijn effect niet. "Heel snel kwamen leerkrachten, ouders en buurtbewoners toegesneld. Mooi om te zien dat we zo veel hulp kregen. Morgen (vandaag, red.) kunnen zeker alle lessen gaan."





Elders in de regio veroorzaakte de regen veel minder last. In Maldegem werkten de verkeerslichten even niet aan de N49 ter hoogte van de Aardenburgkalseide en aan de tunnel onder de expresweg ter hoogte van Balgerhoeke kon het water ook niet snel genoeg weglopen.