Water moet kruispunt afkoelen 31 juli 2018

02u32 0

De stenen op het kruispunt van de Weibroekdreef met de Stationsstraat in Aalter zijn enkele dagen geleden omhoog gekomen door de hitte. Een gemeenteploeg heeft het kruispunt afgekoeld door het met water te besproeien. "De stenen zetten door de extreme warmte uit en door de druk bestaat het gevaar dat de stenen uit de verhoogde inrichting springen", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "In het verleden werd in gelijkaardige omstandigheden voor dezelfde oplossing gekozen. Toen zorgde het besproeien van de inrichting met water uit de watertank er weldegelijk voor dat er nadien geen werken moesten gebeuren aan het kruispunt. De kans bestaat dat het kruispunt bij nieuwe extreme hitte opnieuw besproeid zal moeten worden." (JSA)