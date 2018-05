Warme maaltijd in elke deelgemeente 25 mei 2018

Elke maand zullen het OCMW van Aalter, Veilige Have en enkele lokale verenigingen in de deelgemeenten van Aalter een warme maaltijd organiseren. Die is vooral bedoeld voor senioren of mensen die alleen zijn, en graag eens gezellig in groep zouden eten. Dergelijke maaltijden worden al een tijdje geserveerd in dienstencentrum Kerkem, maar ook de deelgemeenten volgen nu.





De eerste dinsdag van de maand zijn de inwoners van Poeke en Lotenhulle welkom in het ontmoetingscentrum van Poeke. De tweede dinsdag van de maand in de voetbalkantine van Bellem, de derde donderdag van de maand in het ontmoetingscentrum van Maria-Aalter en de vierde dinsdag van de maand in het ontmoetingscentrum van Aalter-Brug.





Een maaltijd kost 10 euro en bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. Water en koffie zijn inbegrepen. Er is een sociaal tarief van 5 euro per maaltijd mogelijk. Inschrijven kan tot een week op voorhand, op 09/325.95.95. Het OCMW kan ook vervoer voorzien. (JSA)