Wandelen aan kanaal 31 juli 2018

Wandelclub Aalter organiseert op vrijdag 3 augustus een wandeling rondom Bellem. Om 13 uur kan je starten in het ontmoetingscentrum in de Bellemdorpweg 5 in Bellem, voor een wandeling langs het kanaal Gent-Brugge. Leden betalen 1,10 euro en niet-leden betalen 1,50 euro. Kinderen jonger dan twaalf jaar stappen gratis.





Info: 051/80.90.06. (JSA)