Wandel eens door een dikke darm 28 maart 2018

De inwoners van Aalter kunnen vandaag (28 maart) kennis maken met de reuzendarm. Die wordt de hele voormiddag opgesteld tijdens de wekelijkse markt, op parking Aard. De reuzendarm is een groot opblaasbaar model van de dikke darm, waar je door kan wandelen, zien hoe een poliep ontstaat en eventueel evolueert naar darmkanker. Meer info via www.stopdarmkanker.be, welzijn@aalter.be of 09/325.22.00.(JSA)