Wagen rijdt in op signalisatie: geen gewonden Wouter Spillebeen

19 december 2018

12u45 0 Aalter Op de E40 ter hoogte van Aalter zijn twee rijstroken versperd nadat een chauffeur er op de signalisatie is ingereden. Er is veel stoffelijke schade, maar de chauffeur raakte niet gewond.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. “De chauffeur is rond 11.15 uur tegen de signalisatie gereden”, klinkt het bij de federale politie. “Onze ploegen doen ter plaatse de nodige vaststellingen. Er raakte niemand gewond en er was geen ander voertuig bij de aanrijding betrokken.”

Al het verkeer moest even over de linkse rijsrook, maar intussen is ook de middelste rijstrook vrijgemaakt. Rechts blijft versperd in afwachting van de takeling.