Vrijwilligers rusthuizen winnen Groene Pluim 22 februari 2018

De vrijwilligers van de rusthuizen Veilige Have in Aalter en Onderdale in Ursel hebben de Groene Pluim gewonnen. Dat is de prijs van Groen Aalter-Knesselare voor mensen die zich inzetten voor een sociale en duurzame gemeente. "We hopen met de uitreiking van deze Groene Pluim alle vrijwilligers een hart onder de riem te steken", zegt Mieke Schauvliege. "Ze zijn goed bezig en een onmisbare schakel voor het welbevinden van onze ouders, grootouders en overgrootouders. We hopen dat in de toekomst nog veel mensen de weg vinden naar het vrijwilligerswerk."





(JSA)