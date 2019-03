Vrienden zamelen geld in voor Oxfam Peacewalk Joeri Seymortier

16u59 0 Aalter Vier vrienden zamelen geld in voor de Oxfam Peacewalk, en organiseren vrijdag een spinning in Okinawa in Aalter.

Rita De Smedt, Guy Stroobandt, Johan Stoefs en Maarten De Smedt willen op 27 april samen 42 kilometer stappen voor het goede doel. “De uitdaging is om met een team van vier personen, samen 42 kilometer te wandelen binnen de tien uren”, zegt Guy Stroobandt. “Elk team moet 750 euro verzamelen ten voordele van Oxfam solidariteit. Vrijdagavond 22 maart organiseren we daarom een ‘easy spinning’ in Okinawa in Aalter. Het inschrijvingsgeld van 10 euro gaat rechtstreeks naar de organisatie. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Op 12 mei stap ik ook nog voor een ander goed doel, tijdens de Great Breweries Marathon, in Puurs.”