Vrachtwagens weg uit Lokouter 04 juli 2018

Aalter voert een vrachtwagenverbod in voor de Lokouter in Lotenhulle. De straat werd vorig jaar volledig vernieuwd, tussen de Steenweg op Deinze en de Haringstraat. De Lokouter is een echte woonstraat en zwaar verkeer wordt er nu geweerd.





Vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton mogen de vernieuwde straat niet meer in. Enkel voor plaatselijk verkeer en leveringen wordt een uitzondering gemaakt. (JSA)