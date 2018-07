Vrachtwagens versperren N44 na ongeval 30 juli 2018

Twee vrachtwagens zijn vrijdagnacht rond 3 uur betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de N44 in Aalter. Door de klap, die plaats vond ter hoogte van het bedrijf Campoo, was de rijbaan in de richting van Maldegem volledig versperd. Ondanks de zware schade aan de vrachtwagens bleven de twee chauffeurs ongedeerd. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan vrij te maken. De precieze omstandigheden van het ongeval waren bij het ter perse gaan nog onduidelijk. (JEW/DJG)