Voordracht met Rudi Vranckx afgelast JOERI SEYMORTIER

29 januari 2018

21u01 0

De voordracht die Rudi Vranckx maandagavond zou geven in de champagnebar Bobaz in Aalter, moest op het laatste moment afgelast worden. "Rudi Vranckx werd afgelopen weekend opgeroepen door de VRT voor een buitenlandse missie", zegt organisator Dimitri Stofferis. "Kaarten wordt terugbetaald of omgeruild voor een nieuwe datum. Die nieuwe datum volgt later."





Info: 0479/42.09.56.