Volgend jaar worden perrons vernieuwd 06 februari 2018

02u28 0

De NMBS zet eindelijk het licht op groen voor een grondige vernieuwing van de perrons en de stationsomgeving van Aalter. De gemeente dringt al jaren aan.





Het station van Aalter voldoet al langer niet meer aan de moderne normen. De perrons zijn er nog veel te laag, waardoor het instappen moeilijk is. Zeker voor ouderen en bijvoorbeeld voor ouders met kinderwagens. Volgend jaar staat een grondige renovatie gepland. "In het station Aalter zullen we vanaf 2019 de perrons verhogen en vernieuwen", zegt woordvoerder Geert Dierckx van de NMBS. "Er komen nieuwe luifels, wachthuisjes en meubilair. Ook de onderdoorgang onder de sporen wordt vernieuwd. De werken zullen gespreid gebeuren en moeten klaar zijn tegen 2021."





De vernieuwing van de perrons is niet het enige dossier dat in de startblokken staat. De gemeente wil dit jaar van de zone tussen het station en de nieuwe appartementen recht tegenover het station een plein maken. Zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer krijgen daar absolute voorrang. "De NMBS zal ook investeren in een nieuw parkeergebouw aan het station van Aalter", vult Geert Dierckx aan. "Die werken starten in 2021 en zullen klaar zijn in 2022." (JSA)