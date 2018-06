Voetbalkantine na 36 jaar tegen vlakte 27 juni 2018

De voetbalkantine van Maria-Aalter wordt deze week gesloopt. Intussen is de nieuwe kantine zo goed als af.





De voorbije maanden werd voor de oude voetbalkantine al een nieuwe infrastructuur gebouwd met kantine, nieuwe kleedkamers, douches en sanitair. "We hebben de nieuwbouw op het terras voor de oude kantine gezet, zodat de voetbalwerking kon blijven doorgaan", zegt schepen Patrick Verwilst (CD&V). "De nieuwe kantine zal tegen het kermisweekend van 25 augustus in gebruik genomen kunnen worden. Intussen wordt de oude kantine al afgebroken. De trainingen beginnen al eind juli, dus de eerste weken zullen de voetballers moeten uitwijken naar Aalter-centrum. Maar dat is ook de enige hinder die ze in dat project van één miljoen euro hebben." Aalter investeert ook in de voetbalkantine van Lotenhulle. Volgend jaar volgt Aalter-centrum. (JSA)