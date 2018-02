Vleugje Tirol in het Meetjesland DIMITRI STOFFERIS OPENT TWEE MAANDEN EIGEN APRÈS-SKIHUT JOERI SEYMORTIER

10 februari 2018

02u55 43 Aalter Het Meetjesland krijgt zijn eigen vleugje Tirol. Dimitri Stofferis van de Champagnebar opent zijn eigen après-skihut, die je helemaal in de Oostenrijkse sfeer dompelt. Tot 8 april kan je er genieten van lederhosen, shotjes, liters bier en schnitzels. Intussen wordt de Champagnebar grondig verbouwd.

Inwoners van Aalter en omgeving kunnen vanaf nu terecht in Dédés Après Ski Chalet. "We hebben de voorbije dagen in onze tuin een chalet van 75 vierkante meter gebouwd", zeggen Dimitri Stofferis en zijn vriendin Sofie. "We willen gaan voor een uniek winterconcept voor het Meetjesland. Ik heb zo'n initiatief rond de feestdagen in Damme gezien, en daar is het idee gegroeid om ook in Aalter zo'n après-skihut te bouwen. Een ideale stek om in de koude wintermaanden gezellig samen te genieten van een shotje, een liter bier of een hartverwarmende dreupel. We gaan voor democratische prijzen, zodat ook gezinnen kunnen meegenieten. Het gaat hier om de gezelligheid."





De eerste dagen kan je er vooral drinken, maar vanaf 16 februari gaat in de chalet ook een speciale winterkeuken open. "Ook hier trekken we helemaal de kaart van de unieke sfeer van de wintersport", zegt Dimitri.





Sachertorte

"We zullen typische zaken serveren, zoals een schnitzel, een braadworst met choucroute, appelstrudel of de typische Sachertorte. Maar je kan ook een croque of een spaghetti komen eten. Ook hier weer de keuze om voor eenvoudige, maar lekkere gerechten te gaan. We willen de vakantiesfeer naar Aalter brengen. Mensen die dit jaar de tijd of mogelijkheid niet hebben om op wintersport te gaan, kunnen bij ons van dezelfde sfeer proeven."





Achtergrondmuziek

In het verleden heeft Stofferis al problemen gehad met de buurt. Daar vreest hij nu niet voor. "We doen er alles aan om de vrede te bewaren. De muziek wordt beperkt gehouden tot achtergrondmuziek, en het is ook een bewuste keuze om onze chalet helemaal dicht te maken. Zo is er minder lawaai. Waarom ik dit doe? Ik onderneem gewoon graag en zoek constant naar originele dingen. Vorige zomer heb ik een Aalters strand aangelegd in de tuin, en dit is een logisch winters vervolg", klinkt het.





Dédés Après Ski Chalet, in de Boomgaardstraat in Aalter, is zeven dagen op zeven open. Van maandag tot donderdag vanaf 18 uur, en op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 16 uur. De keuken van de skihut opent vanaf 16 februari. Je zal vanaf dan kunnen eten van woensdag tot zondag.