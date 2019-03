Vlaamse chef Lowie roert in de potten in Lapland (en krijgt deze week zijn leermeester op bezoek) Joeri Seymortier

11u17 0 Aalter Broes en Lien Tavernier van restaurant ’t Vijfde Seizoen in Aalter koken deze week in Lapland. Ze zijn te gast in de Arctic River Lodge in Tärendö. Daar staan normaal de Aalternaren Lowie Van Nevel en Audrey Vanpoucke achter de potten. Zij nodigden Broes en Lien uit voor een gastweek. Niet toevallig, want Lowie heeft destijds het vak geleerd in ’t Vijfde Seizoen. Deze week leert de meester dus van de leerling.

Broes en Lien Tavernier laten ’t Vijfde Seizoen deze week even voor wat het is, en roeren in de potten in Lapland. Daar werken Lowie Van Nevel en Audrey Vanpoucke in een lodge. Lowie is de jonge kerel die twee zomers geleden in de Stationsstraat nog de pop-upbar ‘De Schuur van Eden’ open hield, en is de zoon van Jo Van Nevel van Okinawa.

“Lowie en Audrey zijn hier verantwoordelijk voor alle facetten van de ‘food and beverage. Dat wil zeggen dat zij instaan voor alle maaltijden en het personeel in de Arctic River Lodge”, leggen Lien en Broes uit vanuit Lapland. “Broes is hier deze week gastchef. We gaan met z’n allen samen aan de slag in het restaurant hier. Daarnaast wordt ook tijd genomen om van de echte ‘Lapse’ attracties te genieten: sneeuwscooters, langlaufen, sprookjesachtige sleeën met de Huskies, en het Noorderlicht natuurlijk.”

Rendiertong

Lowie Van Nevel kent Broes en Lien goed, want hij genoot enkele jaren geleden zijn opleiding in ’t Vijfde Seizoen. Audrey heeft onder andere in 1880 in het Nederlandse Groede gewerkt, en was zelfs actief in Sefa in Sidney. Audrey en Lowie hebben de afgelopen twee jaar ook al in Lapland gewerkt, toen in Lannavaara in de Aurora Mountain Lodge. “Het leuke aan hier koken is dat je met compleet andere producten werkt”, zegt chef Broes. “We hebben hier deze week kroketten gemaakt van rendiertong. De keuken van Lapland is een keuken waar heel veel gefermenteerd en gepekeld wordt. Dat is nodig omdat er de helft van het jaar weinig grondstoffen beschikbaar zijn. De keuken in Lapland is gebaseerd op authentieke bewaartechnieken. In de winter is er weinig voorhanden, dus moet je vooral in de zomer hard werken om daar in de winter de vruchten van te plukken.”

Invloeden

Deze week leert de meester dus van de leerling. “Broes zijn doel hier is inderdaad vooral om kennis te maken met deze nieuwe keuken, de technieken en de producten”, zegt Lien D’hooge. “Het is echt een totaal andere manier van werken. Een superleuke ervaring. In onze volgende menu’s zal je zeker invloeden uit Lapland zien opduiken. We zijn trots op Lowie en Audrey dat ze dit op zo’n jonge leeftijd doen.”

Ook komende zomer zullen Audrey en Lowie de lodge in Lapland verder blijven bemannen. Dan ruimt de sneeuw plaats voor de rivier, de zon en vakantie in Zweden. Info: www.xplorethenorth.be.