Vlaams Belang Gent-Eeklo verzamelt zondag in Lotenhulle Joeri Seymortier

22 januari 2019

09u37 0 Aalter Alle sympathisanten van Vlaams Belang uit de regio Gent-Eeklo verzamelen op zondag 27 januari in Lotenhulle voor de regionale nieuwjaarsreceptie.

Vlaams Belang stond nooit echt op de kaart in Aalter, maar de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde de partij voor het eerst toch een zetel. Voor de regionale partijleiding reden genoeg om hun nieuwjaarsreceptie te organiseren in de thuisgemeente van Pieter De Crem. “De partijleiding van het Vlaams Belang was zeer tevreden met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Aalter”, zegt gemeenteraadslid Paul Beheyt. “Met 8,1 procent van de stemmen, hebben we in de thuisgemeente van De Crem maar nipt een tweede zetel gemist. Traditioneel wordt de regionale nieuwjaarsreceptie gehouden in Gent, maar nu dus niet. Een steuntje voor onze plaatselijke afdeling. En dat de feestzaal van Lotenhulle op het Guldensporenplein ligt, is meegenomen.”

Zondag om 11.30 uur zijn er toespraken van regiovoorzitter Olaf Evrard en Vlaams parlementslid Ortwin Depoortere. Om 13 uur is er een lunch, en dan komt kamerlid Barbara Pas langs.