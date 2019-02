Viktor Verhulst, Willy Sommers of Nachtwacht? Ticketverkoop Summerfest Aalter van start Joeri Seymortier

15 februari 2019

14u45 2 Aalter De organisatoren van Summerfest Aalter openen de onlinevoorverkoop voor de tickets van het komende festival.

Summerfest Aalter vindt dit jaar plaats op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 augustus. Op vrijdagavond is er een Ambiancenacht met het duo Viktor Verhulst en Kobe Ilsen, Sven Ornelis, Willy Sommers, Get Ready, The Confetti’s, Danzel, Jettie Pallettie, Virtual Zone en Jessy van de McKenzie. Op de beachstage buiten staan onder andere Marcel en Vicky in voor de ambiance.

Op zaterdag is er de traditionele fuif met heel wat bekende dj’s: Merlo, Da Rick, Yves De Ruyter en nog een Nederlandse topper die pas later bekend gemaakt wordt. Op zondag is er de tractorpulling en heel wat kinderanimatie. Ook enkele gezichten van Nachtwacht komen langs.

Kaarten voor de Ambiancenacht kosten 21 euro, of 55 euro in de vipformule. Op zaterdag betaal je 12 euro of 35 euro voor de vip. Op zondag is er geen voorverkoop, maar betaal je 7 euro aan de kassa. Voor het eerst pakt Summerfest ook uit met een weekendticket, en dat kost 30 euro of 80 euro voor de vip.

Info: www.summerfest-aalter.be.